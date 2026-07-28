Ndërron jetë në Spitalin e Traumës 71-vjeçari i aksidentuar nga vetura me targa të Kosovës
Ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë, 71-vjeçari Preng Gjoka, i cili mbeti i plagosur rëndë pas një aksidenti rrugor të ndodhur mëngjesin e 4 korrikut në aksin Lezhë-Milot. Sipas Lapsi.al, ngjarja ndodhi pranë kryqëzimit të Rriles, ku i moshuari, teksa lëvizte me biçikletë, u përplas nga një automjet tip “Benz” me targa të…
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Ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë, 71-vjeçari Preng Gjoka, i cili mbeti i plagosur rëndë pas një aksidenti rrugor të ndodhur mëngjesin e 4 korrikut në aksin Lezhë-Milot.
Sipas Lapsi.al, ngjarja ndodhi pranë kryqëzimit të Rriles, ku i moshuari, teksa lëvizte me biçikletë, u përplas nga një automjet tip “Benz” me targa të Kosovës. Si pasojë e përplasjes, ai pësoi dëmtime të rënda dhe fillimisht u transportua në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku mori ndihmën e parë mjekësore, ndërsa më pas u dërgua me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 71-vjeçari nuk mundi t’u mbijetojë plagëve të marra dhe ndërroi jetë pas disa javësh në spital.
Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit u shoqërua dhe u ndalua nga Policia, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive të ngjarjes vijojnë.