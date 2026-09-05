Ndahet nga jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani
Ka ndërruar jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani. Lajmin e ka bërë të ditur, Daut Haradinaj, duke ndarë një fotografi nga koha e luftës me Mehmetajn. “Herët na le, miku im, Afrim Mehmetaj” shkruan Haradinaj.
Lajme
05/09/2026 21:44
Ka ndërruar jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani.
Lajmin e ka bërë të ditur, Daut Haradinaj, duke ndarë një fotografi nga koha e luftës me Mehmetajn.
“Herët na le, miku im, Afrim Mehmetaj” shkruan Haradinaj.