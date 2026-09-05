Ndahet nga jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani

Ka ndërruar jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani. Lajmin e ka bërë të ditur, Daut Haradinaj, duke ndarë një fotografi nga koha e luftës me Mehmetajn. “Herët na le, miku im, Afrim Mehmetaj” shkruan Haradinaj.

Lajme

05/09/2026 21:44

Ka ndërruar jetë ish-luftëtari i UÇK-së, Afrim Mehmetaj, nga Gllogjani.

Lajmin e ka bërë të ditur, Daut Haradinaj, duke ndarë një fotografi nga koha e luftës me Mehmetajn.

“Herët na le, miku im, Afrim Mehmetaj” shkruan Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2026

Tension pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion në Rrugën C, ndërhyn Policia...

September 5, 2026

Kosova rrezikon të mbetet pa president pas 5 tetorit, partitë thirren...

September 5, 2026

Daut Haradinaj tregon se ka marrë kërcënime nga ushtarë rusë e...

September 5, 2026

Përpjekjet e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe...

September 5, 2026

Të dërguarit amerikanë mbërrijnë në Moskë përpara bisedimeve për Ukrainën...

September 5, 2026

Gjendet i gjallë pas 10 ditësh punëtori në Nepal

Lajme të fundit

Tension pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion në Rrugën...

Kosova rrezikon të mbetet pa president pas 5...

Asllani shënon supergol në Emiratet e Bashkuara Arabe

Daut Haradinaj tregon se ka marrë kërcënime nga...