NATO: KFOR do të vazhdojë të garantojë sigurinë dhe lirinë e lëvizjes në Kosovë
Këshilli i Atlantikut të Veriut u mblodh sot në formatin e KFOR-it, duke përfshirë partnerët që kontribuojnë me trupa, për një diskutim me Komandantin e KFOR-it, Gjeneral Major Ozkan Ulutas. Në informimin e tij të fundit për Këshillin, të cilit iu bashkua virtualisht, Komandanti dha një përditësim mbi përpjekjet e vazhdueshme të KFOR-it për të…
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Këshilli i Atlantikut të Veriut u mblodh sot në formatin e KFOR-it, duke përfshirë partnerët që kontribuojnë me trupa, për një diskutim me Komandantin e KFOR-it, Gjeneral Major Ozkan Ulutas.
Në informimin e tij të fundit për Këshillin, të cilit iu bashkua virtualisht, Komandanti dha një përditësim mbi përpjekjet e vazhdueshme të KFOR-it për të ndihmuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes.
Kjo bëhet sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë.
Ai gjithashtu ndau pikëpamjet e tij mbi përpjekjet e vazhdueshme për të optimizuar qëndrimin e KFOR-it, i cili rrjedh nga një përmirësim i vazhdueshëm i situatës së sigurisë në Kosovë.
Në komunikatë thuhet se, procesi i optimizimit synon të sigurojë që misioni të mbetet i përshtatshëm për qëllimin. Ai bazohet në kushte, po zbatohet gradualisht dhe do të jetë plotësisht i kthyeshëm, nëse zhvillimet përkatëse të sigurisë e kërkojnë këtë. KFOR-i do të mbetet i pajisur, i trajnuar dhe i organizuar në mënyrë të përshtatshme për të zbatuar mandatin e tij të gjatë të OKB-së, dhe do të ruajë aftësitë, gatishmërinë dhe fleksibilitetin e nevojshëm për t’u përballur me një sërë skenarësh sigurie.
Ballkani Perëndimor është një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën. Angazhimi i NATO-s për të mbështetur sigurinë e qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitetin rajonal është i palëkundur. NATO gjithashtu vazhdon të mbështesë fuqimisht Dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, si kornizë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura me respekt për të drejtat e të gjitha komuniteteve.
Gjeneral Major Ulutas pritet të përfundojë mandatin e tij të dytë në krye të KFOR-it në mesin e tetorit. Gjeneral Major Roberto Vergori nga Italia do ta pasojë atë.