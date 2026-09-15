Në prag të verdiktit në Hagë, Prishtina vendos flamurin e UÇK-së “te rrethi”

Drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë, Leutrim Retkoceri, ka njoftuar për vendosjen e simbolit të UÇK-së “te rrethin” e Prishtinës. Retkoceri ka publikuar edhe video nga vendosja e simbolit, duke e shoqëruar me një mesazh në pritje të vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë për ish-krerët e UÇK-së. “Sot, mbi Prishtinë valon simboli i lirisë…

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15/09/2026 18:51

Drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë, Leutrim Retkoceri, ka njoftuar për vendosjen e simbolit të UÇK-së “te rrethin” e Prishtinës.

Retkoceri ka publikuar edhe video nga vendosja e simbolit, duke e shoqëruar me një mesazh në pritje të vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë për ish-krerët e UÇK-së.

“Sot, mbi Prishtinë valon simboli i lirisë sonë. Në pritje të drejtësisë. Në nderim të UÇK-së. Në emër të lirisë”, ka shkruar Retkoceri.

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