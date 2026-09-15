Fantastike: Dion Kacuri lë Zvicrën, vendos të luaj për Kosovën
Dion Kacuri ka marrë vendimin rreth karrierës së tij ndërkombëtare. Ylli i Baselit i huazuar te Austria Lustenau, ka vendosur që të veshë fanellën “Dardane” duke e lënë Kombëtaren e Zvicrës. Siç raporton “Telegrafi”, Kacuri kishte marrë ftesën nga Franco Foda për ndeshjet e muajit shtator dhe tetor ku ka vendosur t’i përgjigjet pozitivisht. Kacuri,…
Sport
Dion Kacuri ka marrë vendimin rreth karrierës së tij ndërkombëtare.
Ylli i Baselit i huazuar te Austria Lustenau, ka vendosur që të veshë fanellën “Dardane” duke e lënë Kombëtaren e Zvicrës.
Siç raporton “Telegrafi”, Kacuri kishte marrë ftesën nga Franco Foda për ndeshjet e muajit shtator dhe tetor ku ka vendosur t’i përgjigjet pozitivisht.
Kacuri, kishte luajtur për grupmoshat e Zvicrës nga moshat U-16 deri tek U-21shat, ku ishte edhe kapiten.