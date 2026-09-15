Anëtarësimi i Kosovës në NATO, Lawton: Për ta shtruar te katër shtetet mosnjohëse, duhet normalizim me Serbinë

Zëvendësndihmës Sekretari i Shtetit, Daniel Lawton, ka thënë se SHBA-ja vazhdon të mbështesë njohjen ndërkombëtare të Kosovës, përfshirë përmes bisedimeve me aleatët e NATO-s që ende nuk e njohin pavarësinë e saj. Gjatë seancës në Kongresin Amerikan, kongresmeni Keith Self e ka pyetur Lawtonin se çfarë ka bërë administrata Trump me katër shtetet anëtare të…

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15/09/2026 17:43

Zëvendësndihmës Sekretari i Shtetit, Daniel Lawton, ka thënë se SHBA-ja vazhdon të mbështesë njohjen ndërkombëtare të Kosovës, përfshirë përmes bisedimeve me aleatët e NATO-s që ende nuk e njohin pavarësinë e saj.

Gjatë seancës në Kongresin Amerikan, kongresmeni Keith Self e ka pyetur Lawtonin se çfarë ka bërë administrata Trump me katër shtetet anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën, duke theksuar rëndësinë e kësaj çështjeje për stabilitetin në rajon.

Në përgjigje, Lawton ka thënë se SHBA-ja vazhdon të mbështesë njohjen ndërkombëtare të Kosovës dhe se po zhvillon bisedime edhe me aleatët e NATO-s që nuk e njohin pavarësinë e saj.

Ai ka vlerësuar se rikthimi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do të ishte i dobishëm edhe për përpjekjet amerikane për të siguruar njohje të reja.

“SHBA-ja mbështet njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Ne vazhdojmë bisedimet, përfshirë me aleatët e NATO-s që nuk e njohin. Kthimi te dialogu për normalizim mes Serbisë dhe Kosovës do të ishte i dobishëm në avokimin tonë për njohje”, ka deklaruar Lawton.

Ai u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të kthehen në dialog “pa parakushte”.

Më pas, kongresmeni Self e ka ngritur çështjen e KFOR-it, duke theksuar rëndësinë që kjo forcë e NATO-s dhe prania amerikane në të kanë për stabilitetin dhe sigurinë, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Ai e ka pyetur Lawtonin për politikën e Departamentit amerikan të Shtetit ndaj KFOR-it.

Lawton ka thënë se SHBA-ja e konsideron KFOR-in një forcë të rëndësishme për stabilitetin rajonal. Sipas tij, madhësia e misionit përcaktohet nga Këshilli i NATO-s, ndërsa SHBA-ja mbështet një prani që mund t’i përmbushë objektivat e misionit, duke marrë parasysh realitetin në terren.

“Ne i shohim nevojat e misionit dhe SHBA-ja jep kontribut të mjaftueshëm në KFOR tash”, ka thënë Lawton.

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