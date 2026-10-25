Moti kryesisht me diell dhe vranësira të pjesshme gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Gjatë javës së ardhshme, nga e hëna deri të premten, në Kosovë pritet të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa në disa zona të hënën mund të ketë riga të dobëta shiu. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK), në mëngjeset e së martës dhe së mërkurës pritet të krijohen…

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25/10/2026 16:06

Gjatë javës ardhshme, nga e hëna deri premten, Kosovë pritet mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira shpërndara, ndërsa disa zona hënën mund ketë riga dobëta shiu. Sipas parashikimit Institutit Hidrometeorologjik Kosovës (IHMK), mëngjeset e martës dhe mërkurës pritet krijohen kushte për mjegull, veçanërisht zonat e larta.

Temperaturat minimale do lëvizin nga 0 deri 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 9 deri 15 gradë Celsius. Era do fryjë kryesisht nga verilindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri 5 metra sekondë.

E hëna do karakterizohet nga mot me diell dhe vranësira shpërndara, me mundësi për riga shiu disa zona. martën dhe mërkurën do vazhdojë moti me diell dhe vranësira herëpashershme, ndërsa orët e para ditës mund paraqitet mjegull. enjten parashihet mot kryesisht me diell dhe vranësira shpërndara, kurse premten pritet mot kryesisht i vranët.

Sipas IHMK-së, kushtet biometeorologjike do jenë përgjithësisht favorshme. Megjithatë, mëngjeset e ftohta dhe ndryshimet e temperaturave gjatë ditës mund ndikojnë te personat vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore. Për këtë arsye, rekomandohet veshje e përshtatshme, veçanërisht gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes.

Sa u përket kushteve agrometeorologjike, pavarësisht mungesës lagështisë, zonat ku kushtet e tokës e lejojnë, rekomandohet vazhdimi i fushatës mbjelljeve vjeshtore. zonat e larta ekziston mundësia e paraqitjes brymës dhe mjegullës, kryesisht gjatë mëngjeseve.

Ndërkaq, indeksi UV do mbetet i ulët gjatë gjithë javës, ndaj rreziku nga rrezatimi ultravjollcë do jetë minimal dhe nuk pritet nevojiten masa veçanta mbrojtëse. /Lajmi.net/

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