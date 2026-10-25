Driton Bilalli: 20 përqind e qytetarëve të Preshevës kanë votuar deri tani

Në Serbi po mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ndërsa deri në orën 14:00, 20 për qind e qytetarëve të Preshevës kanë ushtruar të drejtën e votës. Kështu ka bërë të ditur për Tëvë1 Driton Bilalli, anëtar i Komisionit Komunal Zgjedhor në Preshevë. “20 për qind e qytetarëve të Preshevës kanë votuar deri tani. Përveç…

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25/10/2026 16:26

Në Serbi po mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ndërsa deri në orën 14:00, 20 për qind e qytetarëve të Preshevës kanë ushtruar të drejtën e votës.

Kështu ka bërë të ditur për Tëvë1 Driton Bilalli, anëtar i Komisionit Komunal Zgjedhor në Preshevë.

“20 për qind e qytetarëve të Preshevës kanë votuar deri tani. Përveç disa problemeve teknike, gjithçka ka shkuar në rregull. Qendrat e votimit janë hapur me kohë”, ka thënë Bilalli.

Në këto zgjedhje, subjektet politike shqiptare në Luginën e Preshevës janë bashkuar në Koalicionin Shqiptar, me synimin për të garuar së bashku.

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