Çmimet e naftës nuk zbresin në Kosovë, ja sa shiten sot

Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të qëndrojnë në nivelin e lartë. Sot në pikat për shitjen e karburanteve në Prishtinë një litër naftë kushtonte 1 euro e 90 centë, një litër benzinë 1 euro e 63 centë, ndërsa dizel plus 1 euro e 92 centë. Çmimet e naftës në Kosovë, sikur edhe në vendet…

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25/10/2026 16:17

Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të qëndrojnë në nivelin e lartë.

Sot në pikat për shitjen e karburanteve në Prishtinë një litër naftë kushtonte 1 euro e 90 centë, një litër benzinë 1 euro e 63 centë, ndërsa dizel plus 1 euro e 92 centë.

Çmimet e naftës në Kosovë, sikur edhe në vendet e tjera, nisën të shtrenjtohen pas shpërthimit të luftës në Lindjen e Mesme, në muajin shkurt 2026.

Në fillim të muajit mars, ato silleshin nga 1,15 deri në 1,25 centë, ndërsa në muajin prill 1,89 euro për litër të naftës, 1,46 për litër të benzinës.

Po në atë muaj, MINT vendosi çmimin tavan për karburantet për tre muaj, por ministria kishte zgjatur mundësinë e aplikimit deri në 150 ditë para se ta hiqte plotësisht në fillim të shtatorit.

Në muajin maj, çmimi maksimal për naftën ishte 1,68 euro për litër, ndërsa benzina 1,49. Ndërsa në fillim të korrikut, nafta kushtonte 1,39 euro, benzina 1,35 euro.

Shtatori ndërkaq solli ngritje, ku një litër naftë sillej nga 1,95 deri në 1,97 euro, ndërsa benzina rreth 1,65 euro.

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