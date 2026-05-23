Mot me vranësira, shi dhe mundësi për stuhi të dielën

Për ditën e diel, më 24 maj, parashikohet mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell në disa zona të vendit. Sipas parashikimeve meteorologjike, gjatë ditës vranësirat pritet të sjellin reshje lokale shiu, të shoqëruara herë pas here edhe me shkarkime rrufesh, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në…

Lajme

23/05/2026 23:52

Për ditën e diel, më 24 maj, parashikohet mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell në disa zona të vendit.

Sipas parashikimeve meteorologjike, gjatë ditës vranësirat pritet të sjellin reshje lokale shiu, të shoqëruara herë pas here edhe me shkarkime rrufesh, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë ndërmjet 19 dhe 23 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi prej 1 deri në 10 metra në sekondë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 23, 2026

Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po diskutojmë detajet përfundimtare,...

May 23, 2026

Kica-Xhelili për Ligjin për Shtetësi: Ia mundëson të gjithë serbëve që...

May 23, 2026

Çanak: Serbia s’ka një alternativë të qartë politike – Kosovën e...

May 23, 2026

Presidenti çek: NATO t’i tregojë dhëmbët ndaj provokimeve të Rusisë

May 23, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ose me një marrëveshje të mirë, ose vendimin...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Shakira publikon himnin e Botërorit 2026, “Dai Dai”...

Trump njofton arritjen e marrëveshjes me Iranin: Po...

Sezon historik për Vedat Muriqi, por Mallorca bie nga La Liga

Kica-Xhelili për Ligjin për Shtetësi: Ia mundëson të...