“Mora fjalë” e Shkurte Fejzës, pjesë e filmit për luftën e Kosovës në Hollywood

Këngëtarja e njohur shqiptare, Shkurte Fejza, është ftuar të marrë pjesë në premierën e filmit “The Journalist’s Mission”, e cila do të mbahet më 24 shtator 2026 në New York City. Ftesa zyrtare iu dorëzua Shkurte Fejzës në zyrat e kompanisë filmike Kras Production, nga regjisori i filmit, Fahri Krasniqi. Shkurte Fejza është pjesë e…

ShowBiz

26/08/2026 19:32

Këngëtarja e njohur shqiptare, Shkurte Fejza, është ftuar të marrë pjesë në premierën e filmit “The Journalist’s Mission”, e cila do të mbahet më 24 shtator 2026 në New York City.

Ftesa zyrtare iu dorëzua Shkurte Fejzës në zyrat e kompanisë filmike Kras Production, nga regjisori i filmit, Fahri Krasniqi.

Shkurte Fejza është pjesë e këtij projekti edhe përmes muzikës, pasi një nga këngët e saj është pjesë e kolonës zanore të filmit. Përveç pjesëmarrjes në premierë, ajo do të ngjitet edhe në skenë për të performuar live gjatë këtij eventi të veçantë.

Në premierën e filmit pritet të marrin pjesë figura të njohura amerikane dhe shqiptare, duke e bërë këtë ngjarje një moment të rëndësishëm për kinematografinë dhe kulturën shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

“The Journalist’s Mission” është një film që trajton luftën e Kosovës dhe përcjell një mesazh mirënjohjeje për mbështetjen dhe ndihmën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kosovës.

Premiera në New York pritet të jetë një mbrëmje e veçantë, ku kinematografia, muzika dhe kultura shqiptare do të bashkohen në një event ndërkombëtar.

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