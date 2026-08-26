Dj Pm reagon ndaj lajmeve për të: “Jam gati…”

DJ PM ka reaguar publikisht pas disa shkrimeve që janë publikuar së fundmi për të, duke i cilësuar informacionet si të pavërteta dhe të paverifikuara. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka theksuar se lajme të tilla dëmtojnë padrejtësisht imazhin dhe reputacionin e tij. “Dua të reagoj publikisht ndaj disa shkrimeve të publikuara së…

ShowBiz

26/08/2026 17:00

DJ PM ka reaguar publikisht pas disa shkrimeve që janë publikuar së fundmi për të, duke i cilësuar informacionet si të pavërteta dhe të paverifikuara.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka theksuar se lajme të tilla dëmtojnë padrejtësisht imazhin dhe reputacionin e tij.

“Dua të reagoj publikisht ndaj disa shkrimeve të publikuara së fundmi për mua. Është e papranueshme që të publikohen informacione të pavërteta dhe të paraqiten si fakte, pa u verifikuar më parë me mua apo me burime të besueshme”, ka shkruar ai.

DJ PM u ka bërë thirrje portaleve që të tregojnë profesionalizëm dhe përgjegjësi, duke mos publikuar informacione të pavërteta vetëm për të tërhequr klikime.

Ai ka theksuar se për çdo informacion që lidhet me të, është i gatshëm të japë sqarimin e tij dhe faktet e sakta.

Ndërkohë, DJ PM ka paralajmëruar se nëse publikime të tilla vazhdojnë, do të detyrohet të ndërmarrë edhe hapa ligjorë për mbrojtjen e reputacionit të tij.

Artikuj të ngjashëm

August 26, 2026

Bebe Rexha kujton bashkëpunimin me Dolly Parton, teksa i dedikon disa...

August 26, 2026

Labinot Rexha kërkon të hyjë bashkë me Rogert Sterkajn në Big Brother

August 26, 2026

“Pushimet para se jeta të nisë me të vërtetë”, Ana dhe...

August 26, 2026

“Çdo natë pa gjumë”, Xhuli rrëfen vështirësitë e muajit të fundit...

Lajme të fundit

Nesër shënohen 28 vjetori i rënies së heroit Ismet Rrahmani

Nesër shënohen 28 vjetori i rënies së heroit Ismet Rrahmani

Vetura del nga rruga në rrethin e Dragodanit, policia në vendin e ngjarjes

​Raporti i ZKA-së për sigurinë e nxënësve në...