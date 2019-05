Mjekët: Asnjëherë mos shpëlani plagët me alkool dhe raki

Kjo do të thotë që duhet shpëlarë me ujë të ftohtë dhe të pastër, kohë pas kohe të mbrohen me gazë dhe të mos irritohen me alkool dhe mjete kimike, transmeton Telegrafi.

Shkaktari kryesor për infektimin e plagëve është moskujdesi higjienik dhe përdorimi i mjeteve joadekuate për dezinfektim.

Nëse plaga nuk është e thellë dhe mjeku nuk ka konstatuar se duhet bërë lidhja, nuk duhet mbështjellë, as përdorur gazë, në mënyrë që të mos krijohen baktere.

Plagën duhet mbrojtur me gazë vetëm nëse e mbulojmë me rroba, kur punojmë punë shtëpie apo gjendemi në ambient në të cilin ka shumë pluhur.

Plaga e cila rrjedh gjak nuk duhet shpëlarë me alkool, raki as nuk duhet shëruar me kurrfarë “metodash shtëpiake”, sepse jo vetëm që irritojnë lëkurën, por mund të jenë edhe të rrezikshme.

Kur vëmë alkool në plagën e cila rrjedh gjak, enët e gjakut zgjerohen dhe mund të shkaktojnë kundërefekt. Alkoolin mund ta përdorim vetëm për të dezinfektuar lëkurën përreth plagës.

Shpejtësia e shërimit të plagës varet nga organizmat dhe aftësia e saj që të shërohet.