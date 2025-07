Wanda Nara dhe Mauro Icardi ruajnë komunikimin për hir të vajzave pas ndarjes së tyre

Wanda Nara dhe Mauro Icardi, dy emra shumë të njohur në botën e futbollit dhe showbiz-it, kanë vendosur t’i japin fund marrëdhënies së tyre pas një periudhe të gjatë bashkëjetese.

Edhe pse ndarja fillimisht kaloi me tensione dhe mosmarrëveshje, ata tani duket se kanë gjetur një rrugë komunikimi për shkak të fëmijëve të tyre, duke vendosur të mbajnë marrëdhënie të shëndetshme mes tyre, transmeton lajmi.net

Në një përgjigje për ndjekësit në Instagram, Wanda ka konfirmuar se bën përpjekje të mëdha për të ruajtur një bashkëpunim të mirë me Icardin dhe për t’u siguruar që vajzat e tyre të ndihen rehat dhe të lumtura.

“A keni kontakt me Mauron?” ishte pyetja që i është drejtuar, dhe ajo ka thënë:

“Po, e njoftoj dhe i dërgoj foto e video të vajzave. I premtova se ai mund të bëjë telefonata lirisht çdo ditë dhe në kohën që preferon. Do t’i çoj në Itali ose kudo që të biem dakord, kur puna ime ta lejojë, në mënyrë që të jenë me të.

Punoj shumë me to, që ajo që ndodhi herën e fundit të mos ndodhë më. Ato janë shumë të afërta me mua dhe është përgjegjësia ime të sigurohem që ato të ndihen mirë që shkojnë me të.

Kështu do të jetë! Gjithçka ndodhi kaq papritur edhe djemtë kanë raste të tjera për të pranuar situata ose zgjedhje të bëra nga të rriturit. E vura veten në vendin e tyre dhe nuk mund të lejoja e lumtur larg vajzave të mia. Ua bëra të ditur se mund të mbështeten tek unë për t’i çuar”.

Martesa e tyre, që zgjati 10 vjet, përfundoi vitin e kaluar, duke i dhënë fund një kapitulli të rëndësishëm në jetën e tyre./lajmi.net/