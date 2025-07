Moti për të dielën: Temperatura deri në 33°C dhe indeks UV i lartë – Kujdes për fëmijët dhe të sëmurët kronikë Të dielën, vendi do të përfshihet nga mot i nxehtë dhe kryesisht me diell, me periudha të herëpashershme vranësirash. Sipas parashikimeve nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9 dhe 13°C, ndërsa ato maksimale do të kapin vlerat prej 29 deri në 33°C, transmeton lajmi.net Do të fryjë erë e lehtë…