Takimi mes Hanrahanit dhe Kurtit – Zyra e Kryeministrit zbulon çfarë u diskutua në darkën e zhvilluar në rezidencën e Ambasadës Amerikane

Në rezidencën e ambasadorit amerikan në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një darkë pune me Brendan Hanrahan, Zyrtar i Lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike.

Darka u shtrua nga E Ngarkuara me Punë e Ambasadës së SHBA-së në Kosovë, Anu Prattipati, transmeton lajmi.net

Në këtë takim ishin të pranishëm edhe ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, dhe ministri në detyrë për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq.

Kryeministri Kurti i uroi mirëseardhjen z. Hanrahan në Kosovë, duke theksuar se SHBA-të janë aleat i pakundërshtueshëm i Republikës së Kosovës, e cila do të mbetet gjithmonë një partner i besueshëm. Ai e përcolli falënderimin e thellë për mbështetjen e vazhdueshme dhe kritike që Amerika ofron për vendin.

Gjatë darkës, temat e diskutimit përfshinë marrëdhëniet bilaterale Kosovë–SHBA, për investime, diplomaci dhe mbrojtje, si dhe progresin në integrimin euro-atlantik të vendit. Kryeministri theksoi gatishmërinë e qeverisë për të thelluar e forcuar më tej këto raporte.

Po ashtu, në tavolinë u trajtuan gjendja politike aktuale, bashkëpunimi rajonal dhe raportet me Serbinë.

Ky takim konsolidon edhe një herë mbështetjen strategjike midis Kosovës dhe SHBA-së, dhe shërben si platformë e përbashkët për diskutim mbi sfidat e ardhshme dhe mundësitë e bashkëpunimit bilateral.

