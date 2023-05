Messi dhe Neymar pjesë e festës së Barcelonës për titullin kampion

Lionel Messi dhe Neymari ishin pjesë e festimeve të titullit të Barcelonës pasi konfirmuan kurorëzimin e tyre si kampion të futbollit spanjoll të dielën pas fitores ndaj Espanyol.

Disa fytyra të njohura u përfshinë në festën e tyre përmes lidhjes video, ka bërë të ditur gazetari Gerard Romero, me ish-sulmuesit e Barcelonës Neymar dhe Messi që thuhet se kanë biseduar me disa nga lojtarët e Barcelonës.

Ylli argjentinas Messi gjithashtu iu bashkua transmetimit të drejtpërdrejtë të Ronald Araujo në “Instagram”, përcjellë lajmi.net.

Një tjetër lojtar me lidhje të forta me Barçën, sulmuesi aktual i Chelseat, Pierre-Emerick Aubameyang, i uroi lojtarët për triumfin e tyre.

Messi vazhdon të jetë i lidhur fort me një rikthim në Barcelonë këtë verë, pasi kontrata e tij me Paris Saint-Germain përfundon në qershor, me presidentin e klubit Joan Laporta që pranon se po zhvillohen bisedime në lidhje me një rikthim të tij në ‘Camp Nou’ që do ta shihte lojtarin të kthehet në shtëpinë e tij./Lajmi.net/