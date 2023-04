Me shumë polemika për një penallti të padhënë, Dortmundi ndalet nga Bochum dhe rrezikon pozitën e parë Skuadra e Borussia Dortmund nuk ka arritur më shumë se një barazim ndaj Bochum me rezultatin 1 me 1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 30-të në Bundesliga. Fillimisht ishin vendasit që kaluan në epërsi me golin e shënuar nga Losilla në minutën e 5’të, shkruan Lajmi.net Vetëm pas dy minutave, ekipi mysafir barazoi…