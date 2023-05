Me lot në sy Alba dhe Busquets përshëndeten me ‘Camp Nou’

Pas 39 vitesh në klubin mes tyre, Alba dhe Busquets do të largohen nga Barcelona kur kontratat e tyre të mbarojnë në përfundim të sezonit, përcjellë lajmi.net.

Por ndërsa sezoni po mbyllet, ata arritën të luajnë ndeshjen e tyre të fundit si yjet e Barçës në shtëpi të dielën mbrëma, kundër Real Mallorca.

Dyshja mund të ribashkohen në Arabinë Saudite pasi një klub shpreson të bindë Lionel Messin të bashkohet duke nënshkruar me disa miq të tij të mirë.

Ekipi kishte siguruar tashmë titullin e 27-të të La Ligës disa javë më parë, kur mposhti rivalët vendas Espanyol jashtë shtëpisë./Lajmi.net/

And now it's Sergio Busquets' turn to bid farewell to the Barcelona fans 👋

For the last time in his illustrious career, he leaves the pitch at Spotify Camp Nou as players from both sides embrace him and the crowd rise to their feet 🙌

Simply a legend 🔵🔴 pic.twitter.com/qVH1fqDOGn

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) May 28, 2023