Më 6 gusht seanca e Kuvendit, Haxhiu iu dërgon ftesë deputetëve të zgjedhur

Albulena Haxhiu, në cilësinë e kryetares së Kuvendit nga legjislatura paraprake, ka ftuar deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën konstituive, e cila do të mbahet të enjten, më 6 gusht, me fillim nga ora 10:00, në sallën plenare. Në ftesën zyrtare, Haxhiu u bën thirrje të gjithë deputetëve të marrin pjesë në…

Lajme

31/07/2026 18:17

Albulena Haxhiu, në cilësinë e kryetares së Kuvendit nga legjislatura paraprake, ka ftuar deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën konstituive, e cila do të mbahet të enjten, më 6 gusht, me fillim nga ora 10:00, në sallën plenare.

Në ftesën zyrtare, Haxhiu u bën thirrje të gjithë deputetëve të marrin pjesë në seancë, ndërsa njofton se rendi i ditës është bashkëngjitur me dokumentin.

Rendi i ditës përfshin katër pika kryesore:

Formimin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve;

Betimin e deputetëve;

Zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit;

Zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit.

Datën e seancës plenare, Haxhiu e kishte caktuar e kaluar, në cilësinë e ushtrueses së detyrës së presidentes.

“Në mbështetje të nenit 66, paragrafi 3, nenit 84 (pika 3) dhe nenit 90 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6 të Ligjit Nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës (GZ, Nr. 47, 25 janar 2009), si dhe duke marrë parasysh Vendimin e datës 08.07.2026 (Nr. Prot. KQZ: 01/1433-2026) të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të datës 7 qershor 2026, të pranuara nga Zyra e Presidentes më datë 08.07.2026 (Nr. Prot.: 01/013-770-01/26), nxjerr:

VENDIM

1. Mbledhja e Parë e Legjislaturës së Njëmbëdhjetë (XI) të Kuvendit të Republikës së Kosovës, thirret me datën 06.08.2026, në ora 10:00” shkruhet në vendimin e Haxhiut.

Artikuj të ngjashëm

July 31, 2026

Kufizime të përkohshme për kamionët mbi 20 tonë në autoudhë më 1 gusht

July 31, 2026

Cakolli: Vendimi i Kushtetueses qartëson rendin e ditës për seancën e...

July 31, 2026

Dogana zbulon medikamente të fshehura në autobus, vlera e mallit rreth...

July 31, 2026

Donald Trump jep lajmin e madh: Arrihet marrëveshja me Hamasin për...

July 30, 2026

SHBA-ja nis sulme të njëpasnjëshme ndaj Iranit

July 30, 2026

Tusk: Objekti që ra në territorin polak me gjasë është raketë ruse

Lajme të fundit

Zyrtare: Mykhailo Mudryk është liruar nga akuzat për...

Kufizime të përkohshme për kamionët mbi 20 tonë në autoudhë më 1 gusht

Cakolli: Vendimi i Kushtetueses qartëson rendin e ditës...

Dogana zbulon medikamente të fshehura në autobus, vlera...