Zyrtare: Mykhailo Mudryk është liruar nga akuzat për doping dhe mund të rikthehet në fushën e lojës
Mykhailo Mudryk është shpallur i pafajshëm dhe është i lirë të rikthehet menjëherë në futboll. Pas një beteje të gjatë ligjore lidhur me akuzat për doping, procedurat disiplinore ndaj sulmuesit ukrainas janë mbyllur dhe ai është autorizuar të rikthehet në fushë me efekt të menjëhershëm. Mudryk kishte mohuar vazhdimisht se kishte përdorur me vetëdije ndonjë…
Sport
Mykhailo Mudryk është shpallur i pafajshëm dhe është i lirë të rikthehet menjëherë në futboll.
Pas një beteje të gjatë ligjore lidhur me akuzat për doping, procedurat disiplinore ndaj sulmuesit ukrainas janë mbyllur dhe ai është autorizuar të rikthehet në fushë me efekt të menjëhershëm.
Mudryk kishte mohuar vazhdimisht se kishte përdorur me vetëdije ndonjë substancë të ndaluar dhe tani do të fokusohet te rikthimi i tij në radhët e Chelseat.