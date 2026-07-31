BSPK zbarkon për inspektim në KEK, punëtorët iu ankohen për kushte të këqija të punës

Kreu i BSPK-së, Atdhe Hykolli i shoqëruar nga Kreu i Sindikatës së Pavarur të Energjetikës, Avni Grajçevci, kanë vizituar sot Termocentralin Kosova A dhe Kosova B dhe fabrikën e pajisjeve xehetarë në Palaj. Në komunikatë thuhet se përgjatë takimeve, punëtorët kanë ngritur shqetësime për temparetaruat e larta në vendin e punës, për ventilimin, ndriçimin e…

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31/07/2026 18:10

Kreu i BSPK-së, Atdhe Hykolli i shoqëruar nga Kreu i Sindikatës së Pavarur të Energjetikës, Avni Grajçevci, kanë vizituar sot Termocentralin Kosova A dhe Kosova B dhe fabrikën e pajisjeve xehetarë në Palaj.

Në komunikatë thuhet se përgjatë takimeve, punëtorët kanë ngritur shqetësime për temparetaruat e larta në vendin e punës, për ventilimin, ndriçimin e pamjaftueshëm, mungesën e higjienës, për cilësinë e mjeteve mbrojtëse, pabarazinë në kompensimeve dhe për nevojën e rishikimit të vlerës së shujtës.

“U evidentuan gjithashtu mungesa e kuadrit profesional në Fabrikën e Pajisjeve Xehetare dhe problemet me transportin e punëtorëve”, thuhet në komunikatë.

Hykolli ka përmendur edhe investimet në remont të Kosovës B, por thotë se ato investime ndonëse të domosdoshme, ato s’përmbushin qëllimin e tyre pa përmirësimin e kushteve të punës në sektorin energjetik.

“Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkon nga Menaxhmenti i Korporatës Energjetike të Kosovës që, në bashkëpunim me Sindikatën e Pavarur të Energjetikës së Kosovës, të ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e ventilimit, të ndriçimit dhe të higjienës në vendet e punës, sigurimin e mjeteve mbrojtëse cilësore, rishikimin e vlerës së shujtës, zbatimin e barabartë të kompensimeve, plotësimin e vendeve të punës me kuadër profesional dhe zgjidhjen e problemeve të transportit të punëtorëve”, thuhet në komunikatë.

“BSPK do ta përcjellë nga afër zbatimin e këtyre kërkesave, në bashkëpunim me Sindikatën e Pavarur të Energjetikës së Kosovës, duke kërkuar që secili shqetësim i ngritur nga punëtorët të marrë zgjidhjen që meriton. Punëtori nuk mund të kujtohet vetëm kur kërkohet prodhim më i madh, por duhet të respektohet çdo ditë, sepse mbi punën, dijen dhe përkushtimin e tij mbështetet siguria energjetike e Republikës së Kosovës. Prandaj, aty ku është punëtori, aty do të jetë edhe BSPK-ja, për ta dëgjuar, për ta përfaqësuar dhe për të kërkuar me këmbëngulje që puna e ndershme të shoqërohet me kushte të denja, me mbrojtje të plotë dhe me trajtim të barabartë”, përfundon komunikata.

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