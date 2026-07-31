Kufizime të përkohshme për kamionët mbi 20 tonë në autoudhë më 1 gusht

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se të shtunën, më 1 gusht 2026, do të zbatohet kufizim i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës. Sipas njoftimit, kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperaturat e…

Lajme

31/07/2026 18:37

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se të shtunën, më 1 gusht 2026, do të zbatohet kufizim i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës.

Sipas njoftimit, kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperaturat e parashikuara për ditën e nesërme arrijnë 32 gradë Celsius ose më shumë.

Ministria ka bërë të ditur se në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse qarkullimi do të zhvillohet pa kufizime.

Nga ky vendim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente, si dhe institucioneve shëndetësore.

Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe drejtuesve të mjeteve të respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë lëvizjen në përputhje me orarin e përcaktuar./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

July 31, 2026

Cakolli: Vendimi i Kushtetueses qartëson rendin e ditës për seancën e...

July 31, 2026

Dogana zbulon medikamente të fshehura në autobus, vlera e mallit rreth...

July 31, 2026

Më 6 gusht seanca e Kuvendit, Haxhiu iu dërgon ftesë deputetëve të zgjedhur

July 31, 2026

Donald Trump jep lajmin e madh: Arrihet marrëveshja me Hamasin për...

July 30, 2026

SHBA-ja nis sulme të njëpasnjëshme ndaj Iranit

July 30, 2026

Tusk: Objekti që ra në territorin polak me gjasë është raketë ruse

Lajme të fundit

Zyrtare: Mykhailo Mudryk është liruar nga akuzat për...

Cakolli: Vendimi i Kushtetueses qartëson rendin e ditës...

Dogana zbulon medikamente të fshehura në autobus, vlera...

Më 6 gusht seanca e Kuvendit, Haxhiu iu dërgon ftesë deputetëve të zgjedhur