​Manchester United kalon në gjysmëfinalen e Kupës FA

Manchester United mposhti Liverpoolin 4:3 në kohën shtesë për të kaluar në gjysmëfinalen e Kupës FA të dielën.

United e theu ngërçin me Scott McTominay në minutën e 10-të, por Liverpool barazoi përmes Alexis Mac Allister në minutën e 44-të në “Old Trafford”.

Pas tre minutash, Reds kaluan në epërsi kur Mohamed Salah bëri një përfundim nga afër. Antony shënoi nga penalltia për të barazuar në minutën e 87-të. Pas barazimit 2:2, ndeshja shkoi në kohë shtesë.

Liverpool kaloi sërish në epërsi në minutën e 105-të përmes Harvey Elliott. Marcus Rashford shënoi një gol për barazimin 3:3 në minutën e 112-të. Në kundërsulm, Amad Diallo futi topin në rrjetë në kohën e shtuar të kohës shtesë për të dërguar “Djajtë e Kuq” në gjysmëfinale.

Sulmuesi 21-vjeçar mori karton të kuq pasi mori një të verdhë të dytë pasi hoqi fanellën për të festuar. Manchester United do të përballet me Coventry City, ndërsa Manchester City me Chelsean në gjysmëfinale.