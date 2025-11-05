Mamdani pas fitores me një mesazh për Trump: E di që po më shikon, ngrite volumin
Gjatë fjalimit të tij të fitores, kryetari i sapozgjedhur i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, pati një mesazh të drejtpërdrejtë për presidentin amerikan Donald Trump.
“Meqë e di që po më shikon, kam katër fjalë për ty: Ngrite volumin”, tha Mamdani derisa u pasua me duartrokitje nga mbështetësit.
Mamdani, 34 vjeçar, bëhet kryetari i parë mysliman dhe personi më i ri në mbi një shekull që udhëheq qytetin më të madh në SHBA.
Mamdani: So Donald Trump, since I know you’re watching, I have four words for you: Turn the volume up. pic.twitter.com/HE2Pr7EFgh
— Acyn (@Acyn) November 5, 2025