Mamdani pas fitores me një mesazh për Trump: E di që po më shikon, ngrite volumin

05/11/2025 10:01

Gjatë fjalimit të tij të fitores, kryetari i sapozgjedhur i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, pati një mesazh të drejtpërdrejtë për presidentin amerikan Donald Trump.

“Meqë e di që po më shikon, kam katër fjalë për ty: Ngrite volumin”, tha Mamdani derisa u pasua me duartrokitje nga mbështetësit.

Mamdani, 34 vjeçar, bëhet kryetari i parë mysliman dhe personi më i ri në mbi një shekull që udhëheq qytetin më të madh në SHBA.

