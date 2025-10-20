Maguire flet pasi e mposhti Liverpoolin: Kjo ndeshje duhet të jetë motivim

20/10/2025 09:22

Manchester United arriti një fitore të madhe në Anfield ndaj Liverpoolit, duke marrë tre pikët për herë të parë në Ligën Premier pas gati një dekade.

Qendërmbrojtësi Harry Maguire ishte heroi i takimit, duke shënuar golin vendimtar në një përballje dramatike.

“Nuk do të rrëmbehemi, sepse e dimë që ky klub nuk është në gjendje të rrëmbehet”, ka thënë Maguire për Sky Sports pas ndeshjes.

Harry Maguire tha se fitorja ndaj Liverpoolit duhet të shërbejë si motivim, por ekipi duhet të qëndrojë i përqendruar dhe i qetë për sfidat e ardhshme, duke mos u vetëkënaqur.

“Ne duhet ta përdorim këtë si motivim për të arritur nivelet që ata kanë arritur në vitet e fundit, sepse ky është vendi ku duhet të jetë ky klub”.

“Në këtë klub, kjo do të thotë shumë për këtë javë, dhe pastaj kemi Brighton në shtëpi të shtunën e ardhshme. E dimë që është një fitore e madhe dhe do të flitet shumë për ne këtë javë. Djemtë duhet të qëndrojnë të qetë”, përfundoi Maguire.

