Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, e mposht Atleticon e Simeones

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të vështirë ndaj Atletico Madridit, e vlefshme për UEFA Champions League. Golat për “The Reds” i shënuan: Dominik Szoboszlai dhe Mac Allister. Kurse të vetmin për mysafirët e shënoi Marcos Llorente. Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, duke siguruar tri pikë ndaj një kundërshtari të fortë si Atletico…

Sport

09/09/2026 23:07

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të vështirë ndaj Atletico Madridit, e vlefshme për UEFA Champions League.

Golat për “The Reds” i shënuan: Dominik Szoboszlai dhe Mac Allister.

Kurse të vetmin për mysafirët e shënoi Marcos Llorente.

Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, duke siguruar tri pikë ndaj një kundërshtari të fortë si Atletico i Simeones.

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