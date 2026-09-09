Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, e mposht Atleticon e Simeones
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të vështirë ndaj Atletico Madridit, e vlefshme për UEFA Champions League. Golat për “The Reds” i shënuan: Dominik Szoboszlai dhe Mac Allister. Kurse të vetmin për mysafirët e shënoi Marcos Llorente. Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, duke siguruar tri pikë ndaj një kundërshtari të fortë si Atletico…
Sport
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të vështirë ndaj Atletico Madridit, e vlefshme për UEFA Champions League.
Golat për “The Reds” i shënuan: Dominik Szoboszlai dhe Mac Allister.
Kurse të vetmin për mysafirët e shënoi Marcos Llorente.
Liverpooli e nis mirë sezonin e ri, duke siguruar tri pikë ndaj një kundërshtari të fortë si Atletico i Simeones.