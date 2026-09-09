Pacolli: Inicohet procedurë penale ndaj pronarit të “Liqeni i Dukagjinit” për operim të kundërligjshëm
Fitore Pacolli, ministre në detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka bërë të ditur të martën se inspektorati i Mjedisit, Mjedisit ka vendosur shiritat e mbylljes në restorantin dhe hotelin “Liqeni i Dukagjinit”, në Gjakovë. Ndërsa sonte, Pacolli njofton se “për shkak të refuzimit për të zbatuar vendimin për mbyllje dhe vazhdimit të kundërligjshëm të…
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Fitore Pacolli, ministre në detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka bërë të ditur të martën se inspektorati i Mjedisit, Mjedisit ka vendosur shiritat e mbylljes në restorantin dhe hotelin “Liqeni i Dukagjinit”, në Gjakovë.
Ndërsa sonte, Pacolli njofton se “për shkak të refuzimit për të zbatuar vendimin për mbyllje dhe vazhdimit të kundërligjshëm të punës është iniciuar procedurë penale ndaj pronarit të restorantit për vazhdim të kundërligjshëm të operimit”.
Pacolli në një postim në Facebook ka shkruar:
Pasi u injorua urdhri i prerë i Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit për ndërprerjen e menjëhershme të veprimtarisë, sot, me asistencë të Policisë së Kosovës, është kryer një inspektim i radhës në restorantin “Liqeni i Dukagjinit”.
Për shkak të refuzimit për të zbatuar vendimin për mbyllje dhe vazhdimit të kundërligjshëm të punës është iniciuar procedurë penale ndaj pronarit të restorantit për vazhdim të kundërligjshëm të operimit.
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