Liverpooli në epërsi, Mac Allister shënon supergol ndaj Atletico Madrid
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar golin e dytë ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e UEFA Champions League. Golin për 2:1 e shënoi Mac Allister. Mesfushori argjentinas shënoi një eurogol në minutën e 50’të për t’i kaluar “The Reds” në epërsi. VIDEO
Sport
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar golin e dytë ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e UEFA Champions League.
Golin për 2:1 e shënoi Mac Allister.
Mesfushori argjentinas shënoi një eurogol në minutën e 50’të për t’i kaluar “The Reds” në epërsi.