Liverpooli në epërsi, Mac Allister shënon supergol ndaj Atletico Madrid

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar golin e dytë ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e UEFA Champions League. Golin për 2:1 e shënoi Mac Allister. Mesfushori argjentinas shënoi një eurogol në minutën e 50’të për t’i kaluar “The Reds” në epërsi. VIDEO

Sport

09/09/2026 22:15

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar golin e dytë ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e UEFA Champions League.

Golin për 2:1 e shënoi Mac Allister.

Mesfushori argjentinas shënoi një eurogol në minutën e 50’të për t’i kaluar “The Reds” në epërsi.

VIDEO

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