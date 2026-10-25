Lista Studentore ia kalon Vuçiqit me rreth gjysmë milioni vota

Lista Studentore në Serbi ka marrë rreth 500 mijë vota më shumë se lista e Aleksandar Vuçiqit, sipas rezultateve preliminare të raportuara. Sipas këtyre shifrave, Lista Studentore ka siguruar rreth 2.2 milionë vota, përballë rreth 1.72 milionëve të kampit të Vuçiqit, një diferencë prej afro gjysmë milioni votash në favor të studentëve. Ky dallim i…

Lajme

25/10/2026 22:16

Lista Studentore Serbi ka marrë rreth 500 mijë vota shumë se lista e Aleksandar Vuçiqit, sipas rezultateve preliminare raportuara.

Sipas këtyre shifrave, Lista Studentore ka siguruar rreth 2.2 milionë vota, përballë rreth 1.72 milionëve kampit Vuçiqit, një diferencë prej afro gjysmë milioni votash favor studentëve.

Ky dallim i madh vota pasqyron mbështetjen ka marrë lëvizja studentore garën zgjedhore kundër kampit qeverisës Serbi.

Rezultatet mbeten preliminare dhe pritet konfirmohen nga organet zyrtare zgjedhore.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2026

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në Serbi, Sinani: Mirënjohje...

October 25, 2026

Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet

October 25, 2026

Lista Studentore që fitoi në Serbi aspak më e mirë se...

October 25, 2026

CeSiD publikon rezultatet e para preliminare: Lista e Studentëve fiton me...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

Lajme të fundit

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në...

Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet

Lista Studentore që fitoi në Serbi aspak më...

Barcelona barazon rezultatin, Raphinha rikthen lojën në 1-1