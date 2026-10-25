Në rrugët e Bujanocit të banuara me shumicë shqiptare, simpatizantët e Listës së Studentëve festojnë fitoren

Lista Studentore ka fituar sot në Serbi m e shumicë votash, duke marrë 52% të tyre. Kjo Listë ka lënë pas Aleksandër Vuçiqin me 39.3% të votave, shkruan lajmi.net. Simpatizantët e Listës Studentore kanë nisur festën për fitore. Përveç në Beograd, ata po festojnë edhe në Bujanoc, atz ku jetojnë shumicë shqiptare. /Lajmi.net/ Video:

Lajme

25/10/2026 23:04

Lista Studentore ka fituar sot në Serbi m e shumicë votash, duke marrë 52% të tyre.

Kjo Listë ka lënë pas Aleksandër Vuçiqin me 39.3% të votave, shkruan lajmi.net.

Simpatizantët e Listës Studentore kanë nisur festën për fitore.

Përveç në Beograd, ata po festojnë edhe në Bujanoc, atz ku jetojnë shumicë shqiptare. /Lajmi.net/

Video:

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