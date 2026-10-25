Vrasja në Vitomericë të Pejës, deklarohen nga Prokuroria

Një vrasje e rëndë ka ndodhur në Vitomericë të Komunës së Pejës. Në lidhje me rastin është deklaruar zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi. Ai ka konfirmuar vrasjen, ndërsa ka njoftuar se në vendngjarje është kryeprokurorja dhe prokurorja e Krimeve të Rënda. “Ka ndodhur një vrasje, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë zyrtarë…

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25/10/2026 23:08

Një vrasje e rëndë ka ndodhur në Vitomericë të Komunës së Pejës.

Në lidhje me rastin është deklaruar zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi.

Ai ka konfirmuar vrasjen, ndërsa ka njoftuar se në vendngjarje është kryeprokurorja dhe prokurorja e Krimeve të Rënda.

“Ka ndodhur një vrasje, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë zyrtarë të Policisë së Kosovës, me të gjitha njësitë relevante, si dhe kryeprokurorja dhe prokurorja e Krimeve të Rënda”, deklaroi Nikçi.

Deri më tani dihet se kunati ka vrarë kunatën e tij ndërsa nga Policia nuk kanë dhënë detaje ende. /Lajmi.net/

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