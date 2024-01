Lajçak: Pyetja e vetme është kur do të implementohet marrëveshja për normalizim Kosovë-Serbi I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi ka qëndruar sot në Kosovë ku është takuar me Presidenten dhe Kryeministrin e vendit. Pas takimit me Kryeministrin Kurti, Lajçak ka deklaruar për media në lidhje me temat që kanë biseduar. Ai ka thënë se ky takim u bë që të diskutohet për dialogun progresin e mundshëm…