Uashingtoni pret përgjigjen e Iranit ndaj propozimit për paqe

09/05/2026 22:47

Irani ka fajësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përshkallëzimin e fundit të tensioneve në Gjiri Persik, ndërsa Uashingtoni pret përgjigjen e Teheranit ndaj propozimit amerikan për t’i dhënë fund konfliktit mes dy vendeve.

Zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë presidentin Donald Trump dhe sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, deklaruan më 8 maj se përgjigjja iraniane pritej brenda pak orësh. Propozimi amerikan vjen në një moment tensionesh të vazhdueshme dhe incidentesh ushtarake në dhe rreth Ngushtica e Hormuzit.

Megjithatë, deri më 9 maj, Teherani nuk kishte dhënë një përgjigje zyrtare, përveç një deklarate ku shprehte dyshime mbi seriozitetin e SHBA-së në procesin diplomatik. Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araqchi, gjatë një bisede telefonike me homologun turk Hakan Fidan, deklaroi se veprimet e forcave amerikane në Gjirin Persik dhe shkeljet e pretenduara të armëpushimit kanë shtuar mosbesimin e Iranit ndaj qëllimeve të Uashingtonit.

Deklarata e Araqchi-t u publikua nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane ISNA dhe vjen në një kohë kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon mbeten të brishta.

