Një anije goditet me “predhë të panjohur” pranë Ngushticës së Hormuzit
Sipas Operacionit të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar, një transportues me shumicë është goditur nga një predhë e panjohur. Anija ishte 23 milje detare në verilindje të Katarit. Incidenti, tha UKMTO, shkaktoi një zjarr të vogël që u shua, raporton Sky News. Nuk janë raportuar viktima ose ndikim mjedisor. Autoritetet tani po hetojnë burimin e…
Autoritetet tani po hetojnë burimin e predhës dhe anijeve u është thënë të kalojnë tranzit me kujdes