Një anije goditet me “predhë të panjohur” pranë Ngushticës së Hormuzit

Bota

10/05/2026 10:38

Sipas Operacionit të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar, një transportues me shumicë është goditur nga një predhë e panjohur.

Anija ishte 23 milje detare në verilindje të Katarit.

Incidenti, tha UKMTO, shkaktoi një zjarr të vogël që u shua, raporton Sky News.

Nuk janë raportuar viktima ose ndikim mjedisor.

Autoritetet tani po hetojnë burimin e predhës dhe anijeve u është thënë të kalojnë tranzit me kujdes

