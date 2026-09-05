Kurti për Nënë Terezën: Edhe pas tri dekadash, ende kemi çfarë të mësojmë nga jeta e saj

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar se është promovuar vepra “Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiut drejt Nënë Terezës universale”, për Nënën Terezë. Kurti në përvjetorin e vdekjes së Shën Nënës Tereza, ka shtuar edhe se ajo ishte një grua e madhe e dalë nga një komb relativisht i vogël, që ia kushtoi jetën njerëzimit…

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05/09/2026 19:27

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar se është promovuar vepra “Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiut drejt Nënë Terezës universale”, për Nënën Terezë.

Kurti në përvjetorin e vdekjes së Shën Nënës Tereza, ka shtuar edhe se ajo ishte një grua e madhe e dalë nga një komb relativisht i vogël, që ia kushtoi jetën njerëzimit dhe u bë simbol universal i humanizmit, dhe se, edhe tri dekada pas vdekjes së saj, ende ka gjëra për të mësuar nga jeta e saj.

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Edhe tri dekada pas vdekjes së saj, ende gjejmë gjëra për të mësuar nga jeta e Nënë Terezës për njerëzoren e për dashurinë, për paqen e për bamirësinë.

Në 29 vjetorin e ndarjes nga jeta dhe vjetorin e shenjtërimit nga Papa Françesku të Gonxhe Bojaxhiut promovuam veprën “Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiut drejt Nënë Terezës universale”, të autorëve Skënder Asani dhe Albert Ramaj.

Shën Nënë Tereza ishte një grua e madhe e dalë nga një komb relativisht i vogël, që ia kushtoi jetën njerëzimit dhe u bë simbol universal i humanizmit, solidaritetit dhe dashurisë për tjetrin.

Kjo vepër sjell dëshmi, dokumente, letra e fotografi që ndriçojnë rrugëtimin e Gonxhës nga familja shqiptare në Shkup, me prindër nga Prizreni e Gjakova, deri te Nënë Tereza universale. Siç e kam theksuar edhe në parathënie: ajo u shndërrua në urë, jo në mur.

Faleminderit autorëve për këtë kontribut të çmuar, që pasuron kujtesën dhe dokumentimin e jetës së një prej figurave më të ndritura që i ka dhuruar shqiptaria botës.

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