Kurti për aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së: Duhet të korrigjohet sa më parë në Apel
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka rikthyer në vëmendje procesin gjyqësor në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke e cilësuar aktgjykimin e fundit si të padrejtë dhe të pasaktë në disa aspekte. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti është ndalur…
Lajme
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka rikthyer në vëmendje procesin gjyqësor në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke e cilësuar aktgjykimin e fundit si të padrejtë dhe të pasaktë në disa aspekte.
Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti është ndalur edhe te zhvillimet politike në vend dhe procesi zgjedhor, për të cilin ka thënë se, ndonëse shkuarja në zgjedhje ishte dëshmuar e kotë, në rrethanat e krijuara pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, shmangia e tyre kishte një rëndësi edhe më të madhe, transmeton lajmi.net.
Ai ka përmendur me emër Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin, duke vlerësuar se zhvillimet në Hagë kanë krijuar një kontekst të veçantë politik dhe shoqëror në Kosovë.
“Shkuarja në zgjedhje u dëshmua të jetë e kotë, por mosshkuarja në to kësaj radhe ishte edhe më e rëndësishme për kontekstin që u prodhua pas aktgjykimit për katër krerët e UÇK-së, Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin”, deklaroi Kurti.
Kryeministri ka shprehur qëndrimin e tij kritik ndaj vendimit gjyqësor, duke thënë se ai nuk qëndron as në aspektin juridik e moral dhe as në atë historik e faktik.
Sipas Kurtit, aktgjykimi duhet të rishqyrtohet nga shkalla e dytë e gjykimit, me synimin që, sipas tij, të korrigjohen padrejtësitë e evidentuara.
“Aktgjykim i padrejtë juridikisht dhe moralisht, si dhe i pasaktë historikisht dhe faktikisht. Ky aktgjykim duhet ndryshuar dhe korrigjuar në shkallën e Apelit dhe atë sa më parë”, u shpreh ai.
Deklaratat e Kurtit vijnë në një periudhë kur çështja e gjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë mbetet ndër temat më të ndjeshme të debatit politik dhe publik në vend. Kryeministri, përmes qëndrimeve të tij, ka kërkuar që vendimi të trajtohet sërish në procedurat e mëtejshme gjyqësore dhe të korrigjohet në shkallën e Apelit./lajmi.net/