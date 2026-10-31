Kurti për aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së: Duhet të korrigjohet sa më parë në Apel

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka rikthyer në vëmendje procesin gjyqësor në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke e cilësuar aktgjykimin e fundit si të padrejtë dhe të pasaktë në disa aspekte. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti është ndalur…

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31/10/2026 13:48

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka rikthyer vëmendje procesin gjyqësor Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-krerëve tjerë Ushtrisë Çlirimtare Kosovës, duke e cilësuar aktgjykimin e fundit si padrejtë dhe pasaktë disa aspekte.

Duke folur mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti është ndalur edhe te zhvillimet politike vend dhe procesi zgjedhor, për cilin ka thënë se, ndonëse shkuarja zgjedhje ishte dëshmuar e kotë, rrethanat e krijuara pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve UÇK-së, shmangia e tyre kishte një rëndësi edhe madhe, transmeton lajmi.net.

Ai ka përmendur me emër Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin, duke vlerësuar se zhvillimet Hagë kanë krijuar një kontekst veçantë politik dhe shoqëror Kosovë.

“Shkuarja zgjedhje u dëshmua jetë e kotë, por mosshkuarja to kësaj radhe ishte edhe e rëndësishme për kontekstin u prodhua pas aktgjykimit për katër krerët e UÇK-së, Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin”, deklaroi Kurti.

Kryeministri ka shprehur qëndrimin e tij kritik ndaj vendimit gjyqësor, duke thënë se ai nuk qëndron as aspektin juridik e moral dhe as atë historik e faktik.

Sipas Kurtit, aktgjykimi duhet rishqyrtohet nga shkalla e dytë e gjykimit, me synimin që, sipas tij, korrigjohen padrejtësitë e evidentuara.

“Aktgjykim i padrejtë juridikisht dhe moralisht, si dhe i pasaktë historikisht dhe faktikisht. Ky aktgjykim duhet ndryshuar dhe korrigjuar shkallën e Apelit dhe atë sa parë”, u shpreh ai.

Deklaratat e Kurtit vijnë një periudhë kur çështja e gjykimit ndaj ish-krerëve UÇK-së Dhomat e Specializuara Kosovës Hagë mbetet ndër temat ndjeshme debatit politik dhe publik vend. Kryeministri, përmes qëndrimeve tij, ka kërkuar vendimi trajtohet sërish procedurat e mëtejshme gjyqësore dhe korrigjohet shkallën e Apelit./lajmi.net/

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