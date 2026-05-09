Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në BE: Kosova sot është demokracia më e zhvilluar dhe ekonomia me rritjen mesatare më të lartë në rajon
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka shënuar Ditën e Evropës me një mesazh ku ka theksuar rrugëtimin historik të Bashkimit Evropian dhe aspiratat e Kosovës për integrim në këtë union.
Duke iu referuar Robert Schumanit, Kurti tha se projekti evropian është ndërtuar gradualisht mbi bashkëpunimin dhe solidaritetin mes shteteve evropiane, duke u shndërruar në një model paqeje afatgjatë pas Luftës së Dytë Botërore, transmeton lajmi.net.
“Evropa nuk do të bëhet menjëherë apo sipas një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet përmes arritjeve konkrete”, citoi Kurti deklaratën e Schumanit.
Ai theksoi se BE-ja është ndërtuar mbi parimet e drejtësisë dhe përgjegjësisë, duke përmendur edhe proceset historike si Gjykimi i Nurembergut dhe krijimin e institucioneve të përbashkëta evropiane që, sipas tij, shndërruan rivalët në partnerë.
Kurti bëri dallim mes historisë së Evropës dhe asaj të Kosovës, duke thënë se vendi ka kaluar përmes konflikteve të rënda dhe gjenocidit gjatë shekullit të kaluar, çka e bën projektin evropian edhe më të rëndësishëm për rajonin.
Ai theksoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nuk është vetëm çështje zhvillimi ekonomik, por edhe garanci për paqe të qëndrueshme në kontinent.
Duke folur për Kosovën, Kurti tha se vendi tashmë është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në rajon dhe demokraci e konsoliduar, duke shtuar se proceset integruese kanë hyrë në një fazë të re.
Ai kujtoi aplikimin për anëtarësim në BE dhe liberalizimin e vizave si arritje të mandatit të kaluar, ndërsa tha se prioritet i ardhshëm do të jetë marrja e statusit të kandidatit dhe hapja e negociatave për anëtarësim.