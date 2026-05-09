Ismet Beqiri e konfirmon që nuk do të jetë kandidat për deputet, pavarësisht se u propozua nga dega
Anëtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka njoftuar se nuk do të garojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht mbështetjes që ka marrë nga dega e partisë në Kodrën e Trimave në Prishtinë.
Në një reagim publik, ai ka falënderuar përkrahësit dhe ka theksuar se vendimi i tij nuk e ndryshon angazhimin brenda partisë, transmeton lajmi.net.
“Në këtë proces zgjedhor nuk do të jem kandidat për deputet, pavarësisht propozimit dhe mbështetjes së plotë nga dega ime e LDK-së në Kodrën e Trimave, Prishtinë”, ka thënë Beqiri.
Ai ka vlerësuar degën e LDK-së në këtë lagje si një nga më të fortat e partisë, duke e cilësuar si strukturë me histori dhe rezultate.
“Dega e I-rë Kodra e Trimave, bastion i LDK-së, ka histori, rezultate dhe krenari”, është shprehur ai.
Beqiri ka theksuar se mbështet plotësisht strukturat lokale në garën zgjedhore, duke shtuar se angazhimi i tij do të vazhdojë.
“Sigurisht, mbështetja ime është e plotë për strukturat e degës për fitore në këto zgjedhje”, ka deklaruar ai.
Në fund, ai ka ritheksuar lidhjen e tij politike dhe emocionale me partinë dhe lagjen.
“Zemra ime rrah për Kodrën e Trimave, Prishtinën, LDK-në dhe Rugovizmin”, ka thënë Beqiri, duke uruar sukses për strukturat e partisë në zgjedhje./lajmi.net/