Ismet Beqiri e konfirmon që nuk do të jetë kandidat për deputet, pavarësisht se u propozua nga dega

Anëtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka njoftuar se nuk do të garojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht mbështetjes që ka marrë nga dega e partisë në Kodrën e Trimave në Prishtinë. Në një reagim publik, ai ka falënderuar përkrahësit dhe ka theksuar se vendimi i tij nuk e ndryshon angazhimin…

Lajme

09/05/2026 20:24

Anëtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka njoftuar se nuk do të garojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht mbështetjes që ka marrë nga dega e partisë në Kodrën e Trimave në Prishtinë.

Në një reagim publik, ai ka falënderuar përkrahësit dhe ka theksuar se vendimi i tij nuk e ndryshon angazhimin brenda partisë, transmeton lajmi.net.

“Në këtë proces zgjedhor nuk do të jem kandidat për deputet, pavarësisht propozimit dhe mbështetjes së plotë nga dega ime e LDK-së në Kodrën e Trimave, Prishtinë”, ka thënë Beqiri.

Ai ka vlerësuar degën e LDK-së në këtë lagje si një nga më të fortat e partisë, duke e cilësuar si strukturë me histori dhe rezultate.

“Dega e I-rë Kodra e Trimave, bastion i LDK-së, ka histori, rezultate dhe krenari”, është shprehur ai.

Beqiri ka theksuar se mbështet plotësisht strukturat lokale në garën zgjedhore, duke shtuar se angazhimi i tij do të vazhdojë.

“Sigurisht, mbështetja ime është e plotë për strukturat e degës për fitore në këto zgjedhje”, ka deklaruar ai.

Në fund, ai ka ritheksuar lidhjen e tij politike dhe emocionale me partinë dhe lagjen.

“Zemra ime rrah për Kodrën e Trimave, Prishtinën, LDK-në dhe Rugovizmin”, ka thënë Beqiri, duke uruar sukses për strukturat e partisë në zgjedhje./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Figura të rëndësishme të PDK-së bëjnë thirrje që të lejohet rikthimi...

May 9, 2026

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në BE: Kosova sot...

May 9, 2026

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim, KQZ njofton se...

May 9, 2026

Statuja gjigante prej ari e Trumpit përurohet në Florida

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Lajme të fundit

Figura të rëndësishme të PDK-së bëjnë thirrje që...

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në...

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim,...

Momenti në Shkup: Mickoski dhe Kurti ulur krah...