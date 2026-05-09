Figura të rëndësishme të PDK-së bëjnë thirrje që të lejohet rikthimi i Fatmir Limajt me Nismën në parti

Blerand Stavileci dhe Hisen Berisha, nga Partia Demokratike e Kosovës, kanë bërë thirrje për bashkimin e PDK’së, në kohën kur Fatmir Limaj dhe partia që ai udhëheq, NISMA, kanë kërkuar që të jenë pjesë e listës së PDK’së për zgjedhjet e 7 qershorit. Berisha, ka thënë se është ‘’pjekuri politike’’ aftësia për t’u bashkuar, dhe…

Lajme

09/05/2026 21:12

Blerand Stavileci dhe Hisen Berisha, nga Partia Demokratike e Kosovës, kanë bërë thirrje për bashkimin e PDK’së, në kohën kur Fatmir Limaj dhe partia që ai udhëheq, NISMA, kanë kërkuar që të jenë pjesë e listës së PDK’së për zgjedhjet e 7 qershorit.

Berisha, ka thënë se është ‘’pjekuri politike’’ aftësia për t’u bashkuar, dhe se, Limaj, ka ende peshë simbolike dhe elektorale në një pjesë të elektoratit të PDK’së.

“Pjekuri politike është aftësia për të bashkuar energjitë, jo për të kultivuar inatet. Fatmir Limaj, pavarësisht rrugëtimit të veçantë politik, vazhdon të ketë peshë simbolike dhe elektorale në një segment të rëndësishëm të elektoratit tradicional të PDK-së dhe të luftës. Injorimi i këtij fakti do të ishte gabim strategjik.

Edhe Stavileci, ka thënë se, duhet të ketë unitet, duke shtuar se, partitë e mëdha s’kanë frikë nga dallimet.

‘‘Prandaj filozofia jonë duhet të jetë e qartë: Unitet me diversitet, unitet pa uniformitet. Përtej emrash e numrash. Partitë e mëdha nuk kanë frikë nga dallimet. Përkundrazi. Ato ushqehen nga energjitë e ndryshme, nga mendimet e ndryshme, nga përvojat e ndryshme që bashkohen rreth një misioni të përbashkët. E tëra është më shumë se shuma e pjesëve të saj dhe kjo është më e vërtetë se kurrë për PDK-në sot, sepse forca jonë nuk është vetëm tek individët, por tek aftësia për t’i bërë bashkë njerëzit rreth një ideali që quhet Kosovë’’, ka shkruar mes tjerash Stavileci.

 

 

 

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Një ditë pasi u raportua se do të jetë kandidat për...

May 9, 2026

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në BE: Kosova sot...

May 9, 2026

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim, KQZ njofton se...

May 9, 2026

Statuja gjigante prej ari e Trumpit përurohet në Florida

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Lajme të fundit

Një ditë pasi u raportua se do të...

Kurti e quan historik aplikimin për antarësim në...

Mbi 29 mijë aplikime nga mërgata për votim,...

Ismet Beqiri e konfirmon që nuk do të...