Kur koha konfirmon paralajmërimet: Detajet e postimit të Arian Tahirit nga 11 gushti që përkojnë saktësisht me lëvizjen e fundit të LVV-së për Kuvendin
Lëvizja Vetëvendosje sonte ka lëshuar komunikatë, ku ka bërë të ditur se në seancën e nesërme do t’i votojë propozimet e PDK-së dhe LDK-së për nënkryetarë të Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitakun e Kujtim Shalën. Por ky vendim i VV-së duket se ishte nuhatur nga opozita, si një “skenar” i partisë për të çuar vendin…
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Lëvizja Vetëvendosje sonte ka lëshuar komunikatë, ku ka bërë të ditur se në seancën e nesërme do t’i votojë propozimet e PDK-së dhe LDK-së për nënkryetarë të Kuvendit të Kosovës, Vlora Çitakun e Kujtim Shalën.
Por ky vendim i VV-së duket se ishte nuhatur nga opozita, si një “skenar” i partisë për të çuar vendin në zgjedhje.
Këtë gjë e kishte paralajmëruar deputeti i PDK-së, Arian Tahiri me një postim të bërë më datë 11 gusht, ku kishte thënë se qëllimi i Albin Kurtit është konstituimi i Kuvendit mes datave 13 shtator dhe 28 dhjetor.
Postimi i Arian Tahiri më 11 gusht:
Albin Kurtit nuk i interesojnë afatet kushtetuese. I intereson skenari i tij.
Objektivi është i qartë: zgjedhjet e reja më 27 dhjetor 2026.
Kuvendin do ta konstituojë, por jo tani. Synimi i tij është që konstituimi të bëhet afërsisht mes 13 dhe 28 shtatorit, në mënyrë që, sipas skenarit politik e procedural, Albin Kurti dhe Ushtruesja e Detyrave të tij si Presidente të mund ta caktojnë 27 dhjetorin si datë të zgjedhjeve të reja.
Konstituimi i tashëm i Kuvendit ia prish skenarin. I aktivizon afatet kushtetuese dhe ia ngushton hapësirën për manovrim.
Prandaj, i duhet edhe rreth një muaj shtyrje.
Dhe këtë shtyrje do ta mbulojë me oferta të papranueshme për partitë parlamentare, me letra zyrtare, mesazhe telefonike dhe “gatishmëri për dialog”, kinse është i angazhuar për arritjen e një marrëveshjeje politike për krijimin e institucioneve të reja.
Këto i duhen vetëm për narrativin politik të zgjedhjeve të ardhshme, sepse synimi nuk është marrëveshja. Synimi është mosmarrëveshja që ta jetësojë skenarin e tij.
As Albin Kurti dhe as Gjykata Speciale, nuk do të mund t’i jetësojnë skenarët e tyre!