Ecuri prej lideri: Guimaraes e Saka në skenë, Arsenali vazhdon serinë e përkryer në Angli
Arsenali ka regjistruar fitoren e radhës në Premierligë, duke triumfuar me rezultatin 2-0 në udhëtim ndaj Sunderlandit dhe duke ruajtur ecurinë e pëkryer në startin e këtij sezoni. Me këtë fitore, “Topçinjtë” e çojnë në 30 ndeshje serinë e tyre dominuese ndaj “Maceve të Zeza”, ku numërojnë vetëm një humbje. Ndeshja në Wearside u karakterizua…
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Arsenali ka regjistruar fitoren e radhës në Premierligë, duke triumfuar me rezultatin 2-0 në udhëtim ndaj Sunderlandit dhe duke ruajtur ecurinë e pëkryer në startin e këtij sezoni. Me këtë fitore, “Topçinjtë” e çojnë në 30 ndeshje serinë e tyre dominuese ndaj “Maceve të Zeza”, ku numërojnë vetëm një humbje.
Ndeshja në Wearside u karakterizua me raste nga të dyja anët që në pjesën e parë, ku Bukayo Saka dhe Kai Havertz provuan për londinezët, ndërsa Sunderland u kundërpërgjigj me rrezikshmëri përmes Granit Xhakës dhe Enzo Le Fee, transmeton lajmi.net.
Kthesa e madhe e takimit erdhi në minutën e 54-të, kur vendasit fituan penallti pas ndërhyrjes ndaj Daniel Ballard. Mirëpo, Le Fee u ndal nga një pritje fantastike e portierit David Raya nga pika e bardhë. Heroizmi i spanjollit në portë electrifikoi mysafirët, të cilët kaluan në epërsi vetëm pak minuta më vonë falë një goditjeje spektakolare nga distanca të brazilianit Bruno Guimaraes, që shënoi kështu golin e tij të parë me fanellën e Arsenalit.
Pavarësisht përpjekjeve të Sunderlandit për të barazuar rezultatin përmes Nordi Mukieles, vendasit u ndëshkuan përfundimisht në minutat shtesë. Reinildo shkaktoi penallti ndaj Bukayo Sakës, duke u ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë, ndërsa vetë Saka u tregua i saktë nga pika e bardhë për të vulosur fitoren 2-0.
Me këtë sukses, skuadra e Mikel Artetës ngjitet e vetme në krye të tabelës së Premierligës, duke krijuar një epërsi prej tri pikësh në këtë fazë të hershme të kampionatit./lajmi.net/