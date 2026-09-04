Kufoma e Mlladiq në Serbi, Çanak: S’ka dëshmi më të madhe se ajo ishte agresore, Bosnja ka të drejtë të bëjë padi për dëme lufte
Nenad Çanak, ka kritikuar nderimet që krimineli i luftës Ratko Mladiç mori në Serbi pas vdekjes së tij. Ai tha gjithashtu se tani, meqenëse trupi i tij është në atë vend fqinj, Bosnja dhe Hercegovina ka të drejtë të padisë Serbinë për dëmshpërblim lufte sepse, siç shtoi ai, ajo ka konfirmuar se ishte agresori në…
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Nenad Çanak, ka kritikuar nderimet që krimineli i luftës Ratko Mladiç mori në Serbi pas vdekjes së tij. Ai tha gjithashtu se tani, meqenëse trupi i tij është në atë vend fqinj, Bosnja dhe Hercegovina ka të drejtë të padisë Serbinë për dëmshpërblim lufte sepse, siç shtoi ai, ajo ka konfirmuar se ishte agresori në luftë.
Fillimisht, Çanak komentoi ashpër ngjarjet në Serbi dhe rajon në lidhje me vdekjen dhe funeralin e shpallur të kriminelit të luftës, Ratko Mladiç, i cili u dënua përfundimisht.
Ai gjithashtu kujtoi faktin se Mladç është një kriminel lufte i dënuar, duke shtuar se narrativa për një “popull gjenocidal” është një sajesë e autoriteteve në Beograd.
“Epo, i the të gjitha: një kriminel lufte i dënuar. Ne patëm një fushatë të tërbuar kundër Evropës këtu, të quajtur ‘Serbët nuk janë një popull gjenocidal’. Gjë që, meqë ra fjala, askush nuk e ka thënë kurrë, përveç udhëheqjes serbe. Dhe kjo është një praktikë e vjetër këtu, të bësh luftë me diçka që askush nuk e ka thënë. Le të themi: ‘Nuk do ta lejojmë Vojvodinën të shkëputet nga Serbia’. Askush nuk e ka përmendur kurrë shkëputjen e Vojvodinës nga Serbia. E kështu me radhë. Pra, atë histori për një ‘popull gjenocidal’, askush nuk e ka përmendur kurrë. Megjithatë, regjimi në Serbi po përpiqet vazhdimisht të tregojë, sa më shumë që të mundet, se në një farë mënyre është ,” tha Çanak në N1.
Ai iu referua gjithashtu qëndrimit zyrtar të Serbisë prej dekadash se nuk mori pjesë në luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë.
“Ne nuk kemi asnjë lidhje. Serbia nuk mori pjesë në luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kjo ka qenë mantra për dekada të tëra. Tani, papritmas, një kriminel lufte i dënuar për gjenocid po kthehet me nderimet më të larta shtetërore në Serbi, me të cilën Serbia pretendon, zyrtarisht, se nuk ka lidhje. Të varroset në Serbi, me të cilën as ai nuk ka lindur këtu, as nuk ka luftuar këtu, as nuk ka pasur asgjë “, tha ai.
Duke folur për metodën e financimit të ushtrisë së Mladiç-it, Çanak theksoi lidhjen e drejtpërdrejtë me Beogradin.
“E vetmja gjë që ka të bëjë me Serbinë është se gjatë gjithë kohës që ai po kryente gjenocidin, ai paguhej nga Beogradi, ashtu si edhe oficerët e tij. Ai ishte në listë, ishte diku njësia e 30-të organizative në ushtri, përmes së cilës paguheshin të gjithë e kështu me radhë “, tha ai.
Çanak beson se politika e Serbisë ndaj Bashkimit Evropian dhe Rusisë është kontradiktore.
“Kur e shikon, është krejtësisht budallallëk. Sepse regjimi, nga njëra anë, dëshiron të bashkohet me Bashkimin Evropian dhe po bën gjithçka që mundet për të parandaluar hapjen e një kapitulli dhe diçka që të ndodhë, për ta afruar Serbinë me Bashkimin Evropian. Por dëshiron që fondet e para-anëtarësimit të Bashkimit Evropian të hapen për Serbinë, por në të njëjtën kohë, disi, në asnjë moment nuk e shqetëson, nuk e di, Kremlinin. Dhe në mënyrë që rusët të mos mendojnë rastësisht se Serbia dëshiron të bashkohet me Bashkimin Evropian ”, tha ai.
Ai e quajti glorifikimin e Ratko Mladiçit një fyerje për qytetarët e Serbisë dhe të rajonit.
“Dhe kjo, meqë ra fjala, me një kriminel lufte të dënuar për gjenocid, më lejoni ta përsëris, është një shuplakë e plotë në fytyrë për çdo qytetar normal në Serbi dhe në rajon “, theksoi Çanak.
Ai kritikoi veçanërisht mënyrën se si Mladiç është portretizuar në disa media serbe gjatë viteve.
“Për shkak të një glorifikimi të tillë të kriminelëve të luftës, siç e patëm këtu, të cilët përndryshe për Serbinë duhet të kishin vdekur prej shumë vitesh për shkak të së keqes që i bëri Serbisë, sepse harrohet vazhdimisht se për shkak të të njëjtit kriminel, Serbia ishte nën sanksione, ku ai, si i mjeri i fundit, dhe jo një oficer ushtrie, u fsheh që të mos kapej aksidentalisht dhe të futej në burg. Prandaj, ai, i cili dërgoi kaq shumë njerëz në vdekje, kishte frikë të jetonte në burg. Prandaj, jeta në burg ishte e papranueshme për të” , tha ai.
Ai gjithashtu kujtoi rastet e përfshirjes së Mladiçit në programet televizive kombëtare në Serbi.
“Në vend të kësaj, ai bën një shfaqje atje, ankohet për diçka, përfshihet në program. Kini kujdes, në program. Televizionet me frekuencë kombëtare e kanë përfshirë atë në vitet e mëparshme, ku ai përshëndet diçka: ‘Gjyshi Ratko’. Çfarë lloj ‘Gjyshi Ratko’, çfarë lloj përfshirjeje në programet e televizioneve me frekuenca kombëtare? Në atë moment, ai televizion duhej të humbiste, jo frekuencën kombëtare, por të drejtën e transmetimit “, theksoi Čanak.
Sipas mendimit të tij, një marrëdhënie e tillë nuk është e rastësishme.
“Në vend të gjithë kësaj, Serbia po sillet sikur: ‘Epo, nuk ka rëndësi, ai është, nuk e di, një hero.’ Dhe pse është kështu tani në Serbi? Sepse keni kultivuar propagandën ruse mbi këtë temë, dhe ajo propagandë e kultivuar është e rëndësishme për zgjedhjet që do të zhvillohen ose jo “, tha ai.
Duke komentuar njoftimin se Aleksandar Vuçiç nuk do të merrte pjesë në funeralin e Mladiçit, Çanak vlerësoi se kjo ishte një vazhdim i politikës së balancimit.
“Ky ekuilibër po arrihet gjatë gjithë kohës, për të kënaqur përafërsisht të dyja palët. Dhe nga njëra anë, në mënyrë që, epo, ai t’i thotë Bashkimit Evropian: ‘Epo, unë nuk isha i pranishëm, nuk kisha të bëja fare me të.’ Dhe nga ana tjetër, shteti që ai drejton, me nderime ushtarake të papara, varros një kriminel lufte të dënuar nga një vend tjetër. Nga një vend tjetër!” , paralajmëroi Čanak.
Ai shtoi se Serbia nuk ka të drejtë të organizojë lamtumira shtetërore dhe ushtarake për një person nga një vend tjetër.
“Kjo është gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend. Bosnja dhe Hercegovina Verilindore nuk është pjesë e Republikës së Serbisë. Pikë. Republika e Serbisë nuk ka të bëjë fare me të. Pra, çfarë do të thotë kjo tani? Që tani mund t’i themi ndonjë krimineli lufte nga Hungaria ose, nuk e di, Bullgaria: ‘Le ta varrosim, sepse ai e shprehu atë dëshirë, në varrezat e Topçiderit’? Pse? Mbi çfarë bazash? Për çfarë bëhet fjalë?” pyeti ai.
Duke folur për nderimet e mundshme shtetërore në funeral, Çanak paraqiti një vlerësim të qartë politiko-juridik.
“Që nga sot, meqenëse trupi i Ratko Mladiç ndodhet në Serbi, Bosnja dhe Hercegovina mund ta padisë Serbinë për dëme lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë para organeve ndërkombëtare të drejtësisë. Sepse nuk nevojiten më prova më të forta se Serbia mori pjesë në luftë dhe ishte agresore në Bosnjë dhe Hercegovinë ”, tha Çanak.
Kur u pyet nëse një akt i tillë do të nënkuptonte një lloj njohjeje të agresionit, Çanak u përgjigj pozitivisht.
“Absolutisht. Absolutisht. Epo, kjo është e qartë për të gjithë. Sepse, hajde, shpjegojia dikujt tani. Varrosni dikë nga një vend tjetër, të dënuar për gjenocid, me nderimet më të larta në vendin tuaj. Pretendoni se nuk keni pasur të bëni fare me të atje, dhe ka dokumentacion që ai ishte pensionist. Ai u pensionua nga Koštunica, Dr. Vojislav, një pensionist i Ushtrisë Serbe. Pra, si e imagjinuat këtë? Si, dua të them, si nuk morët pjesë atëherë?” tha ai.