Kthimi i Ligjit në Kuvend, Nasim Haradinaj: Nëse e kanë pasur përnjëmend atëherë, edhe më mirë bëhet me këto përmirësime

Kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kthimin në Kuvend, për rishqyrtim, të ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe miratimi i kësaj kërkese nga presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nxitur reagime të shumta në skenën politike. PDK-ja është përballur me kritika, pasi ishte vetë sponsorizuese e këtij ligji, i cili u…

Lajme

24/10/2026 17:12

Kërkesa e Partisë Demokratike Kosovës (PDK) për kthimin Kuvend, për rishqyrtim, ndryshimeve Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe miratimi i kësaj kërkese nga presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nxitur reagime shumta skenën politike.

PDK-ja është përballur me kritika, pasi ishte vetë sponsorizuese e këtij ligji, i cili u miratua 6 tetor 2026. Kërkesa për rishqyrtim erdhi pasi u ngritën pikëpyetje lidhur me dispozitat e tij dhe zbatimin praktikë.

lidhje me këtë çështje, lajmi.net ka kontaktuar ish-nënkryetarin e Organizatës Veteranëve Luftës Ushtrisë Çlirimtare Kosovës (OVL-UÇK), Nasim Haradinaj.

prononcimin e tij, Haradinaj është shprehur optimist se ligji mund përmirësohet, nëse partitë politike e kanë seriozisht këtë synim.

“Po besoj, nëse e kanë pasur përnjëmend, atëherë edhe mirë bëhet me këto përmirësime, se mbrojtja i ka kërkuar!”, u shpreh Haradinaj për lajmi.net.

Çitaku: Ligji do të rishqyrtohet brenda katër javësh

Pas kritikave ngritura për kthimin e ligjit Kuvend, ushtruesja e detyrës kryetares PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar duke thënë se partia nuk është tërhequr nga nisma e saj, por synon eliminojë paqartësitë juridike.

Çitaku është zotuar se ligji do rishqyrtohet brenda katër javësh dhe se do synohet hyrja e tij fuqi brenda afateve parashikuara.

“Ligji mbron UÇK-në do kalojë!”, ka deklaruar ajo, duke shtuar se kthimi Kuvend nuk përbën tërheqje nga nisma, por një mundësi për forcuar bazën juridike tij dhe për siguruar zbatimin praktikë.

Ajo ka theksuar gjithashtu se PDK-ja i mirëpret kritikat e bazuara dhe u ka bërë thirrje gjithë atyre e kanë mbështetur këtë nismë vazhdojnë kontribuojnë proces.

Bashkimi Evropian kërkon konsultime për ndryshimet

Rikthimi i ligjit Kuvend ka nxitur reagime edhe nivel ndërkombëtar.

Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin e presidentes Shiroka-Pula për kthimin e ligjit për rishqyrtim, por ka kërkuar konsultohet nëse diskutimet për ndryshimet ligjore rifillojnë Kuvend.

BE-ja ka shprehur shqetësime për nismën e ndryshimit Ligjit për Dhomat e Specializuara si para, ashtu edhe pas miratimit tij 6 tetor.

Shqetësimet lidhen me zotimet ndërkombëtare Kosovës dhe pavarësinë e Dhomave Specializuara dhe Zyrës Prokurorit Specializuar.

BE-ja ka rikujtuar se Kosova, kuadër marrëveshjeve dhe zotimeve mëhershme, është zotuar konsultohet me për nismat mund ndikojnë mandatin e gjykatës ose procedurat gjyqësore.

Ky qëndrim nënvizon rëndësinë e konsultimeve ndërkombëtare gjatë rishqyrtimit dispozitave prekin funksionimin e Gjykatës Speciale.

Kritika për vendimin e PDK-së

Vendimi për rikthimin e ligjit nuk është pritur njësoj nga gjitha subjektet politike.

Shefi i Grupit Parlamentar Aleancës, Besnik Tahiri, e ka kritikuar këtë veprim, duke e cilësuar si dëmshëm për kauzën synon mbrojtjen e ish-krerëve UÇK-së.

Ndërkohë, deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, i cili ka qenë i përfshirë hartimin e ligjit, ka deklaruar se qëndron prapa përmbajtjes tij dhe se nuk sheh gabime tekstin e miratuar.

Gruda ka thënë se do preferonte diskutimi përqendrohej te zbatimi i ligjit, e jo te rihapja e debatit për të. Megjithatë, ai ka theksuar se, nëse Kuvendi e rishqyrton atë, procesi duhet zhvillohet mbi argumente juridike dhe me synimin për ruajtur thelbin e nismës.

Edhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas vendimit, duke theksuar se mbrojtja e luftës UÇK-së duhet bëhet me punë dhe kujdes.

Çfarë ndodh tani me ligjin?

Kthimi i ligjit nga presidentja nuk nënkupton anulimin automatik tij. Sipas ekspertit Institutit Kosovës për Drejtësi, Naim Jakaj, i cili ka folur për Radion Evropa e Lirë, ligji duhet t’i nënshtrohet procedurës rishqyrtimit Kuvend.

Komisioni përkatës parlamentar pritet t’i shqyrtojë arsyet e kthimit dhe përgatisë raportin për seancën plenare. Sipas shpjegimit Jakajt, për miratimin e sërishëm ligjit kërkohen paku 61 vota deputetëve.

këtë fazë, mbetet shihet se cilat dispozita do trajtohen dhe nëse do propozohen ndryshime konkrete për adresuar shqetësimet juridike dhe ato lidhen me detyrimet ndërkombëtare Kosovës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 24, 2026

Tetë persona marrin trajtim mjekësor pas protestës në Shqipëri, mes tyre...

October 24, 2026

Me vite studime, por pa siguri për të ardhmen: Studentët e...

October 24, 2026

Molotovë drejt Ministrisë së Mjedisit në Tiranë, flakët përfshijnë hyrjen e...

October 24, 2026

Italia ashpërson masat kundër protestuesve të dhunshëm, 500 ushtarë angazhohen në...

October 24, 2026

Nafta shtrenjtohet sërish, thyen rekordin e muajve të fundit

October 23, 2026

Ministria e Kulturës shpreh ngushëllime për vdekjen e artistes, Rinesa Qeriqi

Lajme të fundit

Tetë persona marrin trajtim mjekësor pas protestës në...

Me vite studime, por pa siguri për të...

Molotovë drejt Ministrisë së Mjedisit në Tiranë, flakët...

Protesta e 12-të, gazi lotsjellës pushton sheshin “Skënderbej”...