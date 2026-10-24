Me vite studime, por pa siguri për të ardhmen: Studentët e Mjekësisë dhe mjekët e rinj i drejtohen Kurtit me 8 kërkesa, i japin afat deri më 6 nëntor

Studentët dhe profesionistët e rinj të Mjekësisë në Kosovë u kanë drejtuar institucioneve tetë kërkesa, duke kërkuar që deri më 6 nëntor të marrin përgjigje për çështjet që lidhen me punësimin, dinjitetin dhe mundësitë për zhvillim profesional. Përmes një thirrjeje publike, iniciatori i kësaj nisme ka ngritur shqetësimet me të cilat përballen të rinjtë e…

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24/10/2026 17:22

Studentët dhe profesionistët e rinj Mjekësisë Kosovë u kanë drejtuar institucioneve tetë kërkesa, duke kërkuar deri 6 nëntor marrin përgjigje për çështjet lidhen me punësimin, dinjitetin dhe mundësitë për zhvillim profesional.

Përmes një thirrjeje publike, iniciatori i kësaj nisme ka ngritur shqetësimet me cilat përballen rinjtë e këtij profesioni, duke kërkuar ndryshime konkrete dhe shumë siguri për ardhmen e tyre vend, transmeton lajmi.net.

“Mjaft më! Duam na ktheni dinjitetin!”, thuhet thirrjen e publikuar.

Sipas iniciatorit, pavarësisht viteve gjata studimit dhe përkushtimit, shumë profesionistë rinj shëndetësorë vazhdojnë përballen me vështirësi gjetjen e një vendi pune dhe sigurimin e mundësive për avancim profesional.

Ai ka theksuar se përfundimi i studimeve dhe marrja e licencës nuk u garantojnë domosdoshmërisht rinjve një ardhme sigurt sistemin shëndetësor Kosovës.

“7 vite studime, deri licencim, dhe asnjë siguri për ardhmen! Me titullin e doktorit, por me stazh pa pagesë. I licencuar, por i papunësuar. I papunësuar dhe pa perspektivë për specializim”, thuhet reagim.

Sipas thirrjes, mungesa e perspektivës për punësim dhe specializim po krijon pasiguri te profesionistët e rinj, duke rritur rrezikun ata kërkojnë mundësi për zhvillim dhe punësim jashtë Kosovës.

Iniciatori ka bërë ditur se qëllimi i kësaj nisme nuk është kërkimi i privilegjeve, por sigurimi i kushteve dinjitetshme punës, mundësive barabarta dhe një perspektive qartë profesionale.

“Nuk kërkojmë privilegje. Kërkojmë dinjitet, punësim dhe ardhme sigurt!”, thuhet tej thirrje.

fund, ai u ka bërë apel studentëve dhe profesionistëve rinj Mjekësisë t’i bashkohen nismës dhe ta shpërndajnë atë rrjetet sociale, mënyrë kërkesat marrin mbështetje sa gjerë nga komuniteti shëndetësor.

Përgjigjet e institucioneve deri 6 nëntor mbeten kërkesa kryesore e kësaj nisme, përmes cilës profesionistët e rinj synojnë tërheqin vëmendjen ndaj sfidave që, sipas tyre, po ua vështirësojnë ndërtimin e një karriere profesionale Kosovë./lajmi.net/

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