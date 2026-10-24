Molotovë drejt Ministrisë së Mjedisit në Tiranë, flakët përfshijnë hyrjen e godinës, përplasje me policinë

Godina e Ministrisë së Mjedisit në Tiranë është përfshirë nga flakët, pasi protestuesit kanë hedhur kokteje molotovi në drejtim të objektit. Si pasojë, zjarri ka përfshirë derën hyrëse të institucionit. Gjatë protestës, demonstruesit kanë sulmuar edhe godinën e Bashkisë së Tiranës, ku kanë thyer dritaret e objektit. Ndërkohë, situata në kryeqytetin shqiptar vijon të jetë…

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24/10/2026 16:46

Godina e Ministrisë Mjedisit Tiranë është përfshirë nga flakët, pasi protestuesit kanë hedhur kokteje molotovi drejtim objektit. Si pasojë, zjarri ka përfshirë derën hyrëse institucionit.

Gjatë protestës, demonstruesit kanë sulmuar edhe godinën e Bashkisë Tiranës, ku kanë thyer dritaret e objektit.

Ndërkohë, situata kryeqytetin shqiptar vijon jetë e tensionuar. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave policisë kanë qenë ashpra, ndërsa sheshi “Skënderbej” dhe bulevardi “Dëshmorët e Kombit” janë mbuluar nga gazi lotsjellës.

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