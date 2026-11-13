Krah burrit, Beharja reagon rreth Prime-it: Jam mirë pranë familjes dhe njerëzve të mi më të dashur
Ish-banorja e BBVK5, Beharja, ka reaguar gjatë të Prime-it të sotëm. Përmes një postimi, ajo ka bërë të ditur se është mirë pranë familjes dhe njerëzve të saj më të dashur. Ndërkaq, në një fotografi tjetër, Beharja ka ndarë një moment teksa po e ndiqte Prime-in, ku shihet në krahët e bashkëshortit të saj.
ShowBiz
Ish-banorja e BBVK5, Beharja, ka reaguar gjatë të Prime-it të sotëm.
Përmes një postimi, ajo ka bërë të ditur se është mirë pranë familjes dhe njerëzve të saj më të dashur.
Ndërkaq, në një fotografi tjetër, Beharja ka ndarë një moment teksa po e ndiqte Prime-in, ku shihet në krahët e bashkëshortit të saj.