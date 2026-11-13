Arlinda e quajti Vjollcën “kurtizane”, reagon pas kritikave: Nuk është ofendim, është punë

Një debat i ashpër është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, pas përdorimit të fjalës “kurtizane” nga Arlinda në drejtim të Vjollcës. Deklarata e saj shkaktoi reagime të shumta, si nga banorët, ashtu edhe nga opinionistët, të cilët e kritikuan për përdorimin e këtij termi. Megjithatë, Arlinda nuk u tërhoq nga ajo…

ShowBiz

13/11/2026 21:58

Një debat i ashpër është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, pas përdorimit të fjalës “kurtizane” nga Arlinda në drejtim të Vjollcës.

Deklarata e saj shkaktoi reagime të shumta, si nga banorët, ashtu edhe nga opinionistët, të cilët e kritikuan për përdorimin e këtij termi.

Megjithatë, Arlinda nuk u tërhoq nga ajo që kishte thënë, duke këmbëngulur se nuk kishte pasur qëllim ta ofendonte Vjollcën.

“Punë është ajo, s’e kam ofendu”, u shpreh Arlinda, duke dhënë versionin e saj lidhur me deklaratën që shkaktoi polemika.

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