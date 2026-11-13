Fuego: Nichi m’preki në djalë dhe nanën e djalit

Fuego ka folur për një nga momentet që e ka prekur më së shumti gjatë përplasjes me Nichin, duke thënë se ky i fundit ka prekur një temë shumë të ndjeshme për të. Ai tregoi se komentet e Nichit kishin të bënin me djalin e tij dhe nënën e djalit, gjë që, sipas Fuegos, e…

ShowBiz

13/11/2026 16:48

Fuego ka folur për një nga momentet që e ka prekur më së shumti gjatë përplasjes me Nichin, duke thënë se ky i fundit ka prekur një temë shumë të ndjeshme për të.

Ai tregoi se komentet e Nichit kishin të bënin me djalin e tij dhe nënën e djalit, gjë që, sipas Fuegos, e ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë.

“Qaty e kam pasë tutën, s’kam pasë qejf me m’prek najkush… Se kam shumë respekt për nanën e djalit”, u shpreh Fuego derisa tha se kur e ka kaluar këtë gjë, gjithçka tjetër e kalon më me lehtësi.

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