Fuego: Nichi m’preki në djalë dhe nanën e djalit
Fuego ka folur për një nga momentet që e ka prekur më së shumti gjatë përplasjes me Nichin, duke thënë se ky i fundit ka prekur një temë shumë të ndjeshme për të. Ai tregoi se komentet e Nichit kishin të bënin me djalin e tij dhe nënën e djalit, gjë që, sipas Fuegos, e…
ShowBiz
Fuego ka folur për një nga momentet që e ka prekur më së shumti gjatë përplasjes me Nichin, duke thënë se ky i fundit ka prekur një temë shumë të ndjeshme për të.
Ai tregoi se komentet e Nichit kishin të bënin me djalin e tij dhe nënën e djalit, gjë që, sipas Fuegos, e ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë.
“Qaty e kam pasë tutën, s’kam pasë qejf me m’prek najkush… Se kam shumë respekt për nanën e djalit”, u shpreh Fuego derisa tha se kur e ka kaluar këtë gjë, gjithçka tjetër e kalon më me lehtësi.
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