Dardan Berisha rikthehet në Pejë

Basketbollisti i njohur kosovar, Dardan Berisha, është rikthyer te skuadra e KB Pejës. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi pejan përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e prezantuar Berishën si përforcimin e radhës për sezonin 2026/27. “Zyrtarisht DB11 kthehet në KB Peja”, thuhet në njoftimin e klubit. Berisha do të luajë në…

Sport

13/11/2026 21:59

Basketbollisti i njohur kosovar, Dardan Berisha, është rikthyer te skuadra e KB Pejës.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi pejan përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e prezantuar Berishën si përforcimin e radhës për sezonin 2026/27.

“Zyrtarisht DB11 kthehet në KB Peja”, thuhet në njoftimin e klubit.

Berisha do të luajë në pozitën e organizatorit të lojës (point guard), ndërsa rikthimi i tij pritet të jetë një nga lëvizjet e rëndësishme të Pejës para sezonit të ri.

Basketbollisti ka qenë një nga emrat e njohur të basketbollit kosovar, ndërsa me këtë rikthim do të veshë sërish fanellën e skuadrës pejane.

Lajme të fundit

Hoti i drejtohet Kurtit: Mbi 122 premtime të...

Pezullohen të gjitha fluturimet në ShBA

Shtyhet seanca e Kuvendit, mungon kuorumi për votimin e Ligjit për Specialen

Krah burrit, Beharja reagon rreth Prime-it: Jam mirë...